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Samsun'da ilginç protesto! "Belediye başkanı gelecek, Allah'tan başka korkum yok" diyerek aracın üstüne çıktı...

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Samsun'da zabıta ekiplerine sahipsiz sokak hayvanlarını toplaması sebebiyle tepki gösteren bir kadın, protestosunu bir hayli üst perdeden gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin aracına tırmanan kadının o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kadının, "Buraya belediye başkanı gelecek. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum” diye bağırdığı duyuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen hayrete düşüren olayda ilginç bir sahipsiz sokak hayvanı protestosu gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz hayvanları toplamaya başladı.

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"BELEDİYE BAŞKANI GELECEK, ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMUYORUM"

Toplanan hayvanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınaklara götürüldü. Baruthane Mahallesi Ezine Sokak’ta hayvanların toplanmasına tepki gösteren bir kadın, ekipleri engellemek için belediye zabıta aracının üzerine çıktı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak tepkisini dile getiren kadın, “Bu yapılan yasal değil. Buraya belediye başkanı gelecek. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum” diye bağırdı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilen kadın aracın üzerinden indirildi. Kadının eylemi, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sokak köpeği
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