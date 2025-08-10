HABER

Samsun'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2'si itfaiyeci 3 yaralı

Samsun'da yangına giden itfaiye aracının kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si itfaiye personeli 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın söndürmeye giden Şerif Akyol idaresindeki 55 APA 96 plakalı itfaiye aracı ile Yunus Emre Güveli yönetimindeki 55 BZ 453 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı refüje çıktı.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, itfaiye aracı sürücüsü Şerif Akyol ile itfaiye personeli Osman Uçarkuş ve hafif ticari aracın sürücüsü Yunus Emre Güveli yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

