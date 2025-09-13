HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!

Kahreden olay Samsun'un Bafra ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Serdar Kıyak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

ANNE İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak a uçtu! 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak’ı sağ olarak sudan çıkardı. Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu.

BABANIN DURUMU İYİ

Samsun da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak a uçtu! 2

Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak a uçtu! 3

Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!
Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama!Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama!

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.