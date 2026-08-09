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Samsun'da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp...

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetin ortaya çıkışı ise film senaryosu gibi... Uzun'un evinde yanan ışıkların bir süre sönmemesi üzerine şüphelenen yakınları Uzun'u ziyarete gitti. Uzun'un evde çok sayıda bıçak darbesiyle katledildiği bu sayede fark edildi. Şüphelinin ise kaçarken saç ve sakallarını boyayarak gizlenmeye çalıştığı öğrenildi. İşte tüm detaylar!

Samsun'da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp...

Korkunç olay 7 Ağustos 2026 günü Samsun'un Canik ilçesi'ndeki Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. 1 çocuk babası Necmettin Uzun’un (70) elektrik faturası fazla gelmesin diye akşamları evinin ışıklarını kısa süre yakıp söndürdüğü öğrenildi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan Uzun’un evinin ışıklarının uzun süre yandığını gören akrabası Kamil Ö. yanına bir kişi alarak kontrol amacıyla eve gitti Kamil Ö., dış kapının üzerinde bulunan anahtar vasıtasıyla eve girdi.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 1

ALEVLERİ GÖRÜNCE POLİSİ ÇAĞIRDI.

İçeride yoğun duman olduğunu ve mutfakta ocak üzerinde bulunan tavada alevler bulunduğunu gören Kamil Ö., dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 2

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mutfakta ocak üzerinde pişirilen tavuğun Uzun’un hayatını kaybetmesinin ardından yanarak evi yoğun dumanla kapladığı ve yangın çıkardığı tespit edildi. İlk etapta evde yangın çıktığı düşünülürken, Necmettin Uzun mutfakta yerde kanlar içinde bulundu. Uzun’un çok sayıda yerinde bıçaklanarak ve başına sekmen diye adlandırılan ahşap tabure ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü belirlendi.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 3

ŞÜPHELİ KAÇARKEN SAÇ VE SAKALINI BOYAMIŞ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetin şüphelisinin Ertan B. (59) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı, kaçış sırasında saç ve sakalını boyayarak görünüşünü değiştirdiği ortaya çıktı.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 4

'TACİZ' İDDİASI

Polis ekiplerinin sıkı takibi ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda şüpheli Ertan B., Trabzon’da yakalandı. Samsun’a getirilen Ertan B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hataylı olduğu bir süre öncede Sinop ilinde hırsızlık suçundan gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilen Ertan B., Necmettin Uzun’un parkta anahtarını düşürdüğünü, anahtarı kendisine verip tanıştıklarını ve birlikte Uzun’un evine gittikleri ve burada kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 5

CÜZDANINI ALMIŞ

Yapılan araştırmada ise Ertan B.’nin Necmettin Uzun’un lokantada çorba içtikten sonra hesabı öderken cüzdanını gördüğü ve takip ederek evine kadar peşinden gedip bıçaklayıp cüzdanını aldığı ortaya çıktı.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 6

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve çok sayıda suç kaydı bulunan Ertan B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun da kan donduran olay! Evde yanan ışık cinayeti ortaya çıkarttı: Saçını ve sakalını boyayıp... 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
En yakın seçime giderken bir af çıkar hoooppp dışarda. Bir başkasının canını yakana kadar aramıza salar AKP'nin adaleti. Çıkardığınız CMUK ve af lar kaç kişinin canını yaktı acaba.
iki gün sonra cikar kimse merak etmesin
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