Samsun'da karla mücadele: 575 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Samsun genelinde etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla 575 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açarken, 9 mahallede çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında merkez ve kırsal ilçelerde yoğun mesai yaptı. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte ekipler, ulaşımın aksamaması için eş zamanlı olarak sahaya indi.

Belediye, karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde yürüttüğü yoğun çalışmalarla toplam 575 mahalle yoluna müdahale ederek yolları ulaşıma açtı. Özellikle kırsal kesimlerde etkisini artıran kar yağışı sonrası ekipler, merkez ilçeler İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy başta olmak üzere kentin dört bir yanında aralıksız görev yaptı.

İç kesimlerde yer alan Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak ve Asarcık ilçelerinde kar kalınlığının artması nedeniyle çalışmalar yoğunlaştırılırken, ekipler kısa sürede çok sayıda mahalle yolunu açarak ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçti. Batı ilçeleri Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent’te de karla mücadele çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Doğu ilçeleri Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme’de ise özellikle yüksek rakımlı mahallelerde yapılan müdahalelerle yollar yeniden güvenli hale getirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 575 mahallenin kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıldı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9 mahallede karla mücadele çalışmaları halen devam ederken, ekipler olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürüyor.

Samsun
