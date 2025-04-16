Samsun'da koca dehşeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Akpınar (38) boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Emine Akpınar'ın yakınları olay yerine gelerek acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler. Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Alpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır