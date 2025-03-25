Samsun'da 'kokarca' mücadelesi! Havaların ısınmasıyla popülasyonda artış gözlemleniyor

Samsun Valiliği’ne bağlı kurumlar, bu mücadeledeki ilerlemeyi ve alınacak yeni önlemleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdür Vekili İlyas Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun DKMP Müdürü Engin Yılmaz Çalış ve DKMP Hayvan Koruma Şube Müdürü Veteriner Hekim Çetin Kılıç katıldı.

Toplantıda, kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadele çalışmalarının son durumu değerlendirildi.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kokarca popülasyonunun artış gösterdiğine dikkat çeken yetkililer, kokarcaların tarım alanları, ormanlar ve yerleşim yerlerinde ciddi zararlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

(İHA)