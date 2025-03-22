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Samsun'da kumarla mücadele: 2 farklı adreste operasyon

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 15:53
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, kumar oynandığı tespit edilen 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

Samsun'da kumarla mücadele: 2 farklı adreste operasyon

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kumar ve yasa dışı oyunlara geçit vermemekte kararlı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Çarşamba ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen denetimlerde, kumar oynandığı tespit edildi. 21 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerin ilkinde, yapılan kontrolde 6 şahsın kumar oynadığı belirlendi.

Şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu H.Ç. (53) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Aynı yapılan ikinci operasyonda da yine 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere de idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu H.O. (50) hakkında aynı suçtan adli işlem yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kumar
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