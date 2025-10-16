Samsun'da kuvvetli sağanak yağış alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı!

Samsun'da yaşayanlar, dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, önümüzdeki saatlerde Samsun ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek çeşitli riskleri beraberinde getiriyor.

MGM'nin 16 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevreleri ile Amasya, Tokat ve Çorum’un kuzey kesimleri gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkisi altında olacak. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, kuvvetli yağışın ulaşımda aksamalara neden olabileceği de belirtildi.

ŞEHİR GENELİNDE BEKLENEN YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Samsun genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğleden sonra ise aralıklı sağanak yağışların başlaması bekleniyordu. Bu tahminler doğrultusunda, beklenen yağışların şiddeti artarak devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yağışlarla birlikte hissedilir bir düşüş yaşanabileceği ifade edildi. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Samsun'un ilçe bazındaki hava durumu tahminlerine göre, merkezde ve 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık gibi ilçelerde de öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Bu durum, şehir genelinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.