HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun'da kuvvetli sağanak yağış alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevre iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Sıcaklıkların düşmesi beklenirken, yetkililer olası olumsuzluklara karşı önlem almaya çağırıyor.

Samsun'da kuvvetli sağanak yağış alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı!

Samsun'da yaşayanlar, dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, önümüzdeki saatlerde Samsun ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek çeşitli riskleri beraberinde getiriyor.

MGM'nin 16 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevreleri ile Amasya, Tokat ve Çorum’un kuzey kesimleri gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkisi altında olacak. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, kuvvetli yağışın ulaşımda aksamalara neden olabileceği de belirtildi.

ŞEHİR GENELİNDE BEKLENEN YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Samsun genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğleden sonra ise aralıklı sağanak yağışların başlaması bekleniyordu. Bu tahminler doğrultusunda, beklenen yağışların şiddeti artarak devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yağışlarla birlikte hissedilir bir düşüş yaşanabileceği ifade edildi. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Samsun'un ilçe bazındaki hava durumu tahminlerine göre, merkezde ve 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık gibi ilçelerde de öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Bu durum, şehir genelinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Askeri hastaneler, Gazze Görev Gücü...Askeri hastaneler, Gazze Görev Gücü...
İstanbul dahil 7 il bu tarihe hazırlanıyor: Tüm kurumlarda aynı anda başlayacakİstanbul dahil 7 il bu tarihe hazırlanıyor: Tüm kurumlarda aynı anda başlayacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.