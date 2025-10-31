Samsun'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza: Ambulansın şoförü tutuklandı!

Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan ambulans sürücüsü Şakir Ü. adliyeye sevk edildi.
Savcılığa verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şakir Ü. tutuklandı.
Şakir Ü. idaresindeki Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, dün Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı'nın (19) kullandığı motosikletle çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
