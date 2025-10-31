HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza: Ambulansın şoförü tutuklandı!

Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan ambulans şoförü tutuklandı.

Samsun'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza: Ambulansın şoförü tutuklandı!

Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan ambulans sürücüsü Şakir Ü. adliyeye sevk edildi.

Savcılığa verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şakir Ü. tutuklandı.

Şakir Ü. idaresindeki Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, dün Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı'nın (19) kullandığı motosikletle çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Samsun da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza: Ambulansın şoförü tutuklandı! 1Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!
Numan Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlikNuman Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlik

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ambulans şoförü Samsun Atakum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.