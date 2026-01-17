Samsun'da nadir görülen olay!

Atakum sahilinde sabah saatlerinde ortaya çıkan pelikan, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Pelikanın martılarla birlikte sahil boyunca yürüdüğü ve zaman zaman denize yöneldiği gözlendi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Pelikanların genellikle göçmen kuş türleri arasında yer aldığı, mevsimsel şartlara ve beslenme imkanlarına bağlı olarak farklı bölgelerde görülebildiği biliniyor. Soğuk havalara rağmen pelikanın Samsun sahilinde bulunması, bölgede nadir karşılaşılan bir durum olarak değerlendirildi.

Atakum sahilinde görülen pelikan, bir süre sahilde kaldıktan sonra gözden kayboldu.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır