Samsun'da narkotik operasyonu! 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 9 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 209,45 gram sentetik uyuşturucu, 621 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 18 tabanca ve 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddi ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.