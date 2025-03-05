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Samsun'da 'pes' dedirten olay! 'İftara gitme' tartışması esnasında kocasını bıçakladı, 2 çocuk annesi gözaltına alındı

05.03.2025 15:51
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 15:51
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Samsun'da 'iftara gitme' tartışmasında sırasında kocasını bıçakla yaralayan 2 çocuk annesi kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.A.Ç.(41), kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada karı-koca arasında tartışma çıktı. E.A.Ç. adlı kadın kocası A.Ç.'yi bıçakladı. Yaralanan A.Ç., ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tartışma şiddet iftar koca Kadın
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