HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da seyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Samsun’da seyir halindeyken yanmaya başlayan tiner, boya ve madeni yağ yüklü tır, tamamen yanarken, bir aracı hurdaya çevirdi, 1 aracı da tamamen yakarken geçtiği yolu alev topuna çevirip orman kenarında yangına da sebep oldu. Kazada 1 kişi de yaralandı.

Samsun’da seyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 13. kilometresi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu Jamaladdin Mamadov idaresindeki 77 HR 176 Azerbaycan plakalı ve 99 ZX 908 dorse plakalı tiner, boya ve madeni yağ yüklü tır, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın aracın dorsesine sıçradı.

Samsun’da seyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı 1

YANAN TIRDAN DÜŞEN BOYA VE TİNER KUTULARI DİĞER ARAÇLARI YAKTI

Tır, fren tutmayınca alev alırken önce Çetin Y. yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile ve bir süre ilerledikten sonra da Bora U. idaresindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrularak bariyere çarpan hafif ticari aracın üzerine tırdan düşen yanan boya ve tiner kutuları aracı tamamen yaktı.

Samsun’da seyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı 2

Kazada otomobil sürücüsü Çetin Yıldırım yaralanarak hastanelik olurken, freni tutmadığı için duramayan tırdan dökülen yanan tiner ve boya kutuları yol kenarlarını ve orta refüjü alev topuna dönüştürdü. Ayrıca tır yanarak yaklaşık 4 kilometre giderek Sarıışık mevkisinde durup tamamen yandı. Tırın yanan tiner ve boya kutularını döktüğü yol kenarındaki farklı ormanlık alanda da yangın çıktı.

Samsun’da seyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı 3

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem yanan tırı, hem de yol kenarındaki ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık alandaki yangına müdahale ederken, orman yangını büyümeden ve ağaçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Samsun Ankara yolu karşılıklı uzun bir süre araç trafiğine kapatılırken, yapılan söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakimiyeti kaybolan otomobil hurdaya döndü: 1 ölüHakimiyeti kaybolan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladıAziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den komisyon açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den komisyon açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.