Samsun'da şiddetli sağanak ve dolu zarara yol açtı

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ürünleri zarar gören çiftçiler mağdur olurken, tarım alanlarında yüksek miktarda maddi hasar oluştuğu bildirildi.

SAMSUN'DA SAĞANAK VE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

Sağanak yağışa eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların da çatıları uçarken, yol kenarları ile bahçelerde bulunan çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle enerji nakil hatları zarar gördü. Yıkılan ağaçlar kesilerek kaldırılırken, zarar gören hatların onarımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır