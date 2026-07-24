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Samsun'da şiddetli sağanak ve dolu zarara yol açtı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, tarım alanları ile yapılarda hasara yol açtı. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle enerji nakil hatları zarar gördü. Yıkılan ağaçlar kesilerek kaldırılırken, zarar gören hatların onarımı için çalışma başlatıldı.

Samsun'da şiddetli sağanak ve dolu zarara yol açtı

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ürünleri zarar gören çiftçiler mağdur olurken, tarım alanlarında yüksek miktarda maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Samsun da şiddetli sağanak ve dolu zarara yol açtı 1

SAMSUN'DA SAĞANAK VE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

Sağanak yağışa eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların da çatıları uçarken, yol kenarları ile bahçelerde bulunan çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle enerji nakil hatları zarar gördü. Yıkılan ağaçlar kesilerek kaldırılırken, zarar gören hatların onarımı için çalışma başlatıldı.

Samsun da şiddetli sağanak ve dolu zarara yol açtı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Fırtına
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