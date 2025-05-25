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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu! 2 zanlı yakalandı

Samsun'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu! 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İl dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit ettikleri kişileri takibe alan ekipler, zanlılara ait araçta ve ikametlerde yaptıkları aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca fişeği ve 59 şarjör ele geçirdi.

Silahların, araç içinde özel olarak hazırlanmış zulalara gizlendiği belirlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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