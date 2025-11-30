Samsun'da şüpheli olay! Tanker sürücüsü araçta cansız bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda park edilmiş halde duran tankerde meydana geldi. Ailesinin telefonla ulaşamaması üzerine aramaya çıktığı Şaban Ö. (57), arama çalışmasında aracın şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şaban Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın intihar ettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olay yerinde Şaban Ö.’nün yakınları sinir krizi geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır