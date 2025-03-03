HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye ceza

Samsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye ceza

03.03.2025 15:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da trafik güvenliğini tehdit eden, düzenini bozan 65 kişiye 1 milyon 174 bin 956 lira ceza verildi.

Samsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar kullanımı, drift atma, makas atma, lastik yakma, hatalı park, abart egzoz kullanımı, tehlikeli araç kullanımı ve konvoy oluşturma gibi trafik güvenliğini tehdit eden, düzenini bozan ihlallerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü. 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 65 araç sürücüsüne işlem yapılırken, bu kişilerin 14’ünün aracı trafikten menedildi, 6 araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu. Yapılan işlemlerde kişilere 1 milyon 174 bin 956 lira ceza verildiği belirtildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak’ta lüks araç alevlere teslim olduZonguldak’ta lüks araç alevlere teslim oldu
Ramazan'a özel müzik dinletileri başladı…Ramazan'a özel müzik dinletileri başladı…
Anahtar Kelimeler:
Ceza Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.