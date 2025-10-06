HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir bölümü evin bodrumuna gizlenmiş 183,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şüpheli de gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, A.E. (30) isimli şahsın üzerinde 23,50 gram ve 23,80 gram olmak üzere toplam 47,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliye ait evin bodrum katında yapılan aramada da kabloların arasına gizlenmiş halde 136,5 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Toplam 183,8 gram metamfetamin ve hassas teraziye el koyan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu
