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Samsun'da vahşet! Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Samsun'daki vahşet İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Taraflardan U.Y. (32), M.Y. (35) ve A.G. (38) ile Mehmet Kalay (39) ve İ.K. (37) arasındaki tartışma giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay’ın üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu. Her iki grubun da alkol etkisinde olduğu ve U.Y.’nin 19, Mehmet Kalay’ın ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Samsun'da vahşet! Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Korkunç olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre, taraflardan U.Y. (32), M.Y. (35) ve A.G. (38) ile bu sırada burada bulunan Mehmet Kalay (39) ve İ.K. (37) arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay’ın üzerinden geçti. Ardından taraflar, olay yerinden kaçtı.

Samsun da vahşet! Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü! 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Samsun da vahşet! Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü! 2

Kalay’ın cansız bedeni ise otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Samsun da vahşet! Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü! 3

Bu arada, her iki tarafın da alkolün etkisinde olduğu, U.Y.’nin 19, Mehmet Kalay’ın ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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