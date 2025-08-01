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Samsun'da yaz güneşi hüküm sürüyor: 31 Temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Samsun'da 31 Temmuz Perşembe günü güneşli ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Samsun'da yaz güneşi hüküm sürüyor: 31 Temmuz hava durumu
Sedef Karatay

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, şehir genelinde gün boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

UZMANLAR UYARIYOR

Yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu durum, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların gün içerisinde daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisinin artmasıyla birlikte, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

GÜNEŞLİ VE AÇIK BİR HAVA ETKİLİ OLACAK

Samsun'un ilçelerinde de benzer bir hava durumu bekleniyor. Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Terme ve diğer ilçelerde de güneşli ve açık bir hava gün boyunca etkili olacak. İl merkezinde beklenen en düşük sıcaklık 26°C, en yüksek sıcaklık ise 29°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklık değerleri, özellikle tarım sektöründe çalışan vatandaşların da dikkatli olmasını gerektiriyor. Tarlalarda ve bahçelerde çalışanların, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları, ayrıca sık sık mola vererek vücutlarını serin tutmaları önem arz ediyor.

Son günlerde yurt genelinde yaşanan orman yangınları göz önüne alındığında, Samsun'da da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi yangın riskini artırıyor. Bu nedenle, vatandaşların özellikle kırsal alanlarda ateş yakmamaya özen göstermesi, sigara izmaritlerini yere atmaması ve herhangi bir yangın belirtisi gördüklerinde derhal itfaiyeye haber vermesi büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun sıcaklık
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