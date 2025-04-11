Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İlçenin Karageçmiş mevkisinde Ankara'dan Samsun istikametine gelen; henüz sürücüleri ve plakalı belli olmayan 9 araç, zincirleme kaza yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluştu.

Yolun trafiğe açılması için itfaiye ve polis ekipleri yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi.

İlçe kaymakamı Mustafa Ayvat, bölgede inceleme yaptı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır