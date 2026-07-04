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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya 8 araç karıştı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda meydana geldi.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 1

Freni tutmadığı iddia edilen S.A. (57), saman yüklü TIR’ı ile kazaya neden oldu. Bu kazada 8 araç birbirine çarptı. Kazaya karışan araçlar arasında 4 otomobil, 2 TIR, bir kamyon ve bir kamyonet bulunuyordu.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 2

B.S. (33) yönetimindeki otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 3

Soruşturma sürmektedir.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 4

Samsun da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 5
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun İlkadım zincirleme kaza
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