Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda meydana geldi.

Freni tutmadığı iddia edilen S.A. (57), saman yüklü TIR’ı ile kazaya neden oldu. Bu kazada 8 araç birbirine çarptı. Kazaya karışan araçlar arasında 4 otomobil, 2 TIR, bir kamyon ve bir kamyonet bulunuyordu.

B.S. (33) yönetimindeki otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma sürmektedir.



Kaynak: DHA