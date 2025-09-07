Samsun'daki Asarkale'de sarnıç, mabet ve basamaklı tünel gibi yapılar ortaya çıkarıldı

Bafra ilçesindeki Asarkale, Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator tarafından yaptırıldı.

Asarkale'de geçen yıl başlatılan arkeolojik kazılar, Helenistik dönemden bugüne ışık tutuyor.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazının başkanlığını, Samsun Arkeoloji Müzesi Müdürü Kenan Sürül yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) 9 öğretim üyesi ile 10 doktora ve yüksek lisans öğrencisinin görev aldığı çalışmada, kalenin surları, sarnıçları, mabedi, basamaklı tünelleri ve komuta odaları gün yüzüne çıkarıldı.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Kasım Oyarçin, AA muhabirine, kazıların 1 yıldır sürdüğünü söyledi.

Oyarçin, şu ifadeleri kullandı:

"Asarkale'de 2 sarnıç, bir hapishane, bir fırın, kalede kullanılan mekanları ortaya çıkardık. Kazıların devamında basamaklı tünelin çıkışını bulmaya çalışıyoruz. Çalışmalar hızlı ilerliyor. Böyle devam ederse kale içindeki birçok yapıyı kısa sürede ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Asarkale'de ilk insan izlerinin Pontus Krallığı dönemine ait olduğunu sanıyorduk ama burada açık hava kutsal mabedi bulundu. Bu kutsal alan milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyor ve Kızılırmak kenarındaki Paflagonya Kaya Mezarları ile eş dönem. O dönemde insanlar burayı yerleşim yeri olarak kullanmışlar ama Asarkale'nin kale olarak kullanımı Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator döneminde başlıyor."

"KAZILARDA ÇOK SAYIDA GÜLLE, OK UCU VE SİKKE BULUNDU"

Bizans ile Pontus arasındaki savaşta Mithradates'in yenilmesiyle kalenin uzun süre kullanılmadığını belirten Oyarçin, şunları kaydetti:

"Bizans döneminde kale yeniden yerleşim görüyor. Daha sonra Selçuklular döneminde de kullanılıyor. Kale, Kızılırmak'a 45 derecelik açıyla yükseliyor ve ticaretin kontrol edildiği bir noktada yer alıyor, ayrıca tarım arazilerinin denetimi açısından da önemli. Kale içindeki açık hava kutsal mabedi, kale yapımından 400 yıl önce kullanılmış bir tapınak. Kazılarda çok sayıda gülle, ok ucu ve sikke bulundu. Bir yangın nedeniyle 150'ye yakın gülle yanmış halde çıkarıldı."

Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Sorumlusu Hasan Dikmen ise çalışmalara bitki temizliğiyle başladıklarını belirterek, "Asarkale'yi hızlı şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yıl içinde mimari yapının büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Kale surlarının yeniden inşası için restorasyon çalışmalarına önümüzdeki ay başlamayı planlıyoruz. Geçici restorasyonla kazılardaki duvarların yıkılmamasını sağlayacağız." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır