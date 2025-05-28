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Samsun'daki kardeş cinayetinin korkunç görüntüsü ortaya çıktı! Berbere girdi, soğuk kanlı bir şekilde kardeşini kafasından vurdu

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Melih Kadir Yılmaz

Kanlı olayın adresi Samsun oldu! 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, ağabeyinin silahlı saldırısına uğradı. Kan donduran olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın ağabeyinin berbere girdiği ve kardeşinin arkasına geçtiği görüldü. Sonrasında ise belindeki silahı çıkartan ağabeyin soğuk kanlı bir şekilde kardeşini başından vurma anı kameralara yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırısına uğradı.

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KAFASINDAN VURULAN KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından vurulan Barış Kol, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Cinayeti Barış Kol’un ağabeyi Ahmet Kol’un (46) işlediği belirlendi. Ahmet Kol’un kardeşi Barış Kol’u vurma anı ise kameraya yansıdı.

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FİRAR EDEN AĞABEY HER YERDE ARANIYOR

Görüntülerde Ahmet Kol’un tıraş olan kardeşine arkadan yaklaştığı ve sonrasına tabanca ile kafasına sıkarak kaçtığı görüldü. Öte yandan firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ettiği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun İlkadım
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