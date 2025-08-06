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Samsun eski büyükşehir belediye başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

AK Parti'nin kurucu isimlerinden, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Demir'in vefatı, Samsun'da ve siyasi arenada derin üzüntüye yol açtı.

Samsun eski büyükşehir belediye başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

Siyasi Camia Yasta: Mustafa Demir'in Vefatı Üzüntü Yarattı

Samsun ve Türkiye siyaseti, önemli bir ismi kaybetti. AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, bir dönem Samsun Milletvekilliği görevini yürüten ve son olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Demir, 6 Ağustos 2025 tarihinde hayata veda etti. Demir, 2022 yılından bu yana amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sabah saatlerinde gelen vefat haberi, sevenlerini ve siyasi çevresini derinden sarstı.

Mustafa Demir, siyasi kariyeri boyunca Samsun'a önemli hizmetlerde bulundu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde ülke genelinde birçok projeye imza atan Demir, milletvekilliği döneminde de Samsun'un sorunlarına çözüm arayışında aktif rol oynadı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiği dönemde ise Samsun'un altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümü için önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir'in vefatı, sadece Samsun'da değil, Ankara'da da yankı uyandırdı. Siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve bakanlar, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayınlayarak Demir'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediler. Demir'in cenazesinin, Samsun'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Mustafa Demir'in adının son zamanlarda Bodrum'daki turizm sektörüyle ilgili bir hukuki süreçle de anıldığı biliniyor. Edinilen bilgilere göre, Demir'in Tursab Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Demir, bu başvuruyu, Ekim ayında yapılması planlanan Bölge Temsil Kurulu seçimlerine katılmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirmişti. Ancak, bu hukuki süreç, Demir'in ani vefatıyla birlikte farklı bir boyut kazandı.

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Belediye başkanı
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