Samsun Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Haziran Pazartesi günü, hava durumu ılık ve yağışlı. Karadeniz ikliminin etkisiyle bu hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 - 25 derece arasında olacak. Gece ise 15 - 16 derece civarında seyredecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkacakların yanında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte yarar var.

İlerleyen günlerde hava durumu ise şöyle olacak. 2 Haziran Salı günü azalan bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20 - 22 derece olacak. Gece ise 16 - 17 derece civarında ölçülecek. 3 Haziran Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 22 - 24 derece, gece 17 - 18 derece arasında seyredecek. 4 Haziran Perşembe günü ise kısmen güneşli bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 24 - 25 derece olacak. Gece ise 17 - 18 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 - 25 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali azalacak. Hava durumunun değişken olduğunu unutmamak gerekir. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir. Samsun'da hava durumu, ılık ve yağışsız günlerin habercisi gibi duruyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.