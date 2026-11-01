Samsun Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Samsun hava durumu nasıl?

01 Kasım 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu mevsim normallerine uygun. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sabah serin bir hava hissediliyor. İlerleyen saatlerde güneş açarak sıcaklığı artıracak. Aniden değişen hava koşullarından etkilenmemek için dikkatli olunmalıdır. Bugünkü hava durumu sabah bulutlu bir gökyüzü ile başlayacak. Öğle saatlerinde aralıklı güneşli bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir.

Samsun hava durumu hakkında bilgi alırken, yerel meteorolojik tahminleri göz önünde bulundurmalıyız. Ani hava değişimlerine karşı şemsiye bulundurmak akıllıca olur. Beklenmedik hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından çeşitli bilgiler mevcut. 02 Kasım'da sıcaklık biraz daha düşecek. 18 - 20 derece aralığında bir sıcaklık bekleniyor. Genel hava durumu parçalı bulutlu olacak. 03 Kasım’da sıcaklık 20 - 23 derece arasında yükselecek. Ancak o gün bulutlu bir hava ile karşılaşacağız. Kısa süreli güneşli anlar yaşanabilir. 04 Kasım’da yerel yağışların olması tahmin ediliyor.

Samsun'da güncel hava durumu ile ilgili bazı önlemler almak önemlidir. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar katmanlı giyim seçimi yapabilirler. Ayrıca, beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Sıcak çay veya bitki çayları içmek, vücudu sıcak tutabilir.

Samsun'da hava durumunu takip etmek mevsim geçişlerinde önemlidir. Hava durumu tahminleri, günlük yaşamda plan yaparken yardımcı olmalıdır. Sıcaklık verileri ve tahminler doğrultusunda sağlığımızı korumak için önlemler almak gerekiyor. Dışarıda zaman geçirirken hava şartlarına hazırlıklı olmak, sürprizlere karşı en iyi savunmayı sağlar.