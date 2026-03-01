HABER

Samsun Hava Durumu! 01 Mart Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu şekilde geçecek. Sabah saatlerinde başlayacak yağış, öğle ve akşam saatlerine kadar sürecek. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişirken, kuzeyden esecek rüzgarın hızı saatte 19 kilometre olacak. Havanın nem oranı ise %83 ile %92 arasında seyrederken, kalın kıyafetler giymek ve yağış için hazırlıklı olmak öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle ve akşam saatlerine kadar sürecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında değişecek. Bu durum, serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 19 kilometre olarak bekleniyor. Rüzgar, hava hissini daha soğuk hale getirebilir. Nem oranı %83 ile %92 arasında olacak. Bu, havanın nemli olduğunu gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Ayrıca mont veya ceket almayı unutmayın. Yağış ihtimaline karşı şemsiye veya yağmurluk da bulundurmalısınız.

2 Mart Pazartesi hafif yağmurlu olacak. 3 Mart Salı günü parçalı bulutlu, 4 Mart Çarşamba hafif yağmurlu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında değişecek. Bu günlerde de hava serin ve nemli kalacak. Kalın kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağışa karşı önlemler almayı ihmal etmeyin.

Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli bir konudur. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek şart. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.

