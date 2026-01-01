Samsun Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabı da giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece olacak. Bu gün çoğunlukla güneşli geçecek. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında olacak. Ayrıca rüzgarlı bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmalısınız. Islanmaktan kaçınmak için bu önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.