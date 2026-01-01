HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Ocak 2026 tarihi serin ve yağışlı bir hava ile karşılanacak. Günlük sıcaklıklar 0 ila 4 derece arasında değişecek. Yağmur ve çisenti beklenirken, dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi önerilir. Takip eden günlerde hava ılımanlaşacak. 2 Ocak'ta sıcaklık 1 ile 6 derece arasında, 3 Ocak'ta ise 7 ile 9 derece arasında olacak. Hava durumu planlarınıza yön vermeli.

Samsun Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Samsun'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabı da giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece olacak. Bu gün çoğunlukla güneşli geçecek. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında olacak. Ayrıca rüzgarlı bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmalısınız. Islanmaktan kaçınmak için bu önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! Kalabalık, toplanmaya başladıGalata Köprüsü'nde Filistin buluşması! Kalabalık, toplanmaya başladı
Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattıÜnlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.