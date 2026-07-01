Samsun Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu, ılık ve güneşli olacak. Karadeniz ikliminin etkisi hissedilecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 22 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfırdır. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden 3,32 km/s hızında esecek.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri yapmak idealdir. Piknik, yürüyüş veya deniz keyfi için uygun bir gündür. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. İnce tişörtler giymek de önemli bir detaydır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise sıcaklığın 27 derece civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali yine neredeyse sıfırdır. Rüzgar hızları da düşük kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılık kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. İnce tişörtler giymek önemlidir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir hafif ceket almanız faydalı olacaktır.