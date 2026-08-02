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Samsun Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşabilir. Açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunuluyor. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi, şapka ve gözlük kullanmak önemli. Ayrıca, bol su içerek vücudu nemli tutmak da dikkat edilmesi gereken bir husus.

Samsun Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %54 civarında seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Doğu-güneydoğu yönünden gelecek.

Samsun'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Bu durum plaj keyfi yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsat. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanmak önemli. Ayrıca, bol su içmek de faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 21 ile 30 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli kalacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 21 ile 31 derece arasında değişecek. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü de hava sıcaklıkları 21 ile 30 derece arasında kalacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Bol su içerek vücudu nemli tutmak da önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir.

Samsun'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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