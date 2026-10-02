Samsun Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu 2 Ekim Cuma 2026 ilginç. Şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Günün ilk saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha yükselebilir. Hava açık ve güneşli. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yer yer hafif yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde bu yağışlar kuvvetlenebilir. Yerel olarak etkili olma ihtimali var.

Bugün dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün. Ancak hava durumunu takip etmek her zaman iyi. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, şemsiye veya yağmurluk almak mantıklı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 18-23 derece arasında değişecek. Cumartesi açık gökyüzü bekleniyor. Ancak yer yer küçük bulut kümeleri görülebilir. Pazar günü biraz daha serin geçecek. 17-20 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif yağış olabilir. Hafta sonu dışarıda olmak isteyenler hava durumunu takip etmelidir.

Havanın değişkenliğini göz önünde bulundurarak kıyafetlerinizi kontrol edin. Hafif katmanlı giyinmek vücudu sıcaklık değişimlerine karşı korur. Ani yağışlara hazırlıklı olmak gün boyunca keyif sağlayabilir. Samsun'da bahar havasını yaşarken hava durumunu takip etmek faydalı. Doğa sürprizlere açıktır. Hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.