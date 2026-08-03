Samsun Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 21 ile 30 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Samsun'daki hava durumu açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 21 ile 30 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olabilir. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklıklar 21 ile 31 derece arasında değişecek. Hava tamamen güneşli olacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında olacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu arasında değişiklik gösterecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekir. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında korunaklı alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bu şekilde, keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.