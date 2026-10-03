Samsun Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugünkü Samsun hava durumu, 3 Ekim Cumartesi 2026 için ilgi çekici. Şehirde sabah serin bir hava hissedilecek. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Yüksek nem, nemli bir hava oluşturacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Aralıklı bulutlar gün boyunca görülebilecek. Zaman zaman güneşin görünmesi engellenebilir. Ancak açık bir gökyüzü bekleniyor. Dışarıda olmayı planlıyorsanız, uygun giysi seçeneği hazırlamanız yerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da merak ediliyor. Pazartesi günü sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında seyredecek. Salı günü ise daha soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Bu durum, hafif mont veya yağmurluk almayı gerektirebilir. Dışarıda yürüyüş planlayanlar dikkatli olmalı. Kıyafet seçiminde bununla ilgili hareket etmek önemlidir.

Sabah ve akşam saatlerinde rüzgar etkisini gösterecek. Serin havalara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günler için alternatif mekanlar düşünmek akıllıca bir yaklaşım. Bu tür hava koşulları için plan yaparken dikkatli olmalısınız.

Samsun’da bugün hava nitelikli bir gün sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde daha serin ve yağışlı hava bekleniyor. Planlarınızı buna göre ayarlamakta fayda var. Sıcaklık değişimlerini göz önünde bulundurmalısınız. Hava durumuna uygun hareket etmek sağlığınız için önemlidir.