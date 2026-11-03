Samsun Hava Durumu! 03 Kasım Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da, 3 Kasım Salı 2026 tarihi için hava durumu ilgi çekici bir tablo sunuyor. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Gün içinde aralıklı hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Yumuşak bir rüzgar etkili olacak. Hava koşulları kısmen serin ve değişken bir atmosfer yaratıyor.

Yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir detay, hava şartlarının değişkenlik göstermesi. Güneşli saatlerle bulutlu ve yağışlı saatler arasında geçişler yaşanacak. Özellikle sabah saatlerinde hava serin hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Hafif yağışlar nedeniyle şemsiye taşımak faydalı olabilir. Dışarıda bulunmak istemeyenler için bu öneri önemlidir.

Samsun’un önündeki günlerde hava durumu daha rahat bir seyir izleyecek. 4 ve 5 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında değişecek. Bu günlerde daha az bulutlu ve daha fazla güneşli saatler olacak. Açık hava etkinlikleri için güzel bir zaman dilimi sunuyor. Ancak, 6 Kasım'dan itibaren hava koşulları yeniden değişebilir. Bu tarihten itibaren hazırlık yapmak yerinde olabilir.

Hava durumu konusunda dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Özellikle yağışlı günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı. Islanabilecek eşyalar koruma altında tutulmalı. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederse, güneş ışınlarının etkisi de artabilir. Bu nedenle koruyucu giysiler seçmek önemli. Ayrıca, bol su tüketmek de sağlığı korumada yardımcı olacaktır. Araç kullananlar için yağışlı günlerde dikkatli olmak önerilebilir.

Sonuç olarak, bugünün hava durumu ve önümüzdeki tahminler, Samsun’da dışarıda geçireceğiniz zamanlar için fırsatlar sunuyor. Uygun hazırlıklar yapmak da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Samsun’un keyfini çıkarmak için bu detayları göz önünde bulundurmalısınız.