Samsun Hava Durumu! 03 Mart Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu başlar. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında seyredecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.
İlerleyen günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Mart Çarşamba günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında olacaktır.
Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da gereklidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sağlığınızı korumaya yardımcı olur.
