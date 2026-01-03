Samsun Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Bu gün, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı saati 17:55.

4 Ocak Pazar günü hava durumu az bulutlu olacak. 5 Ocak Pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 4 Ocak'ta sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. 5 Ocak'ta ise 6 ile 11 derece arasında bir sıcaklık söz konusu. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam var.

Samsun'daki hava durumu genellikle değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel tahminleri kontrol etmek önemli. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Sağlığınız açısından bu bilgi faydalı olacaktır.