Samsun Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Samsun hava durumu nasıl?

4 Ağustos 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 21 ile 30 derece arasında değişecek. Nem oranı %47 ile %94 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 6 ile 17 km/saat arasında değişkenlik gösterecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 5 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklıkları yine 21 ile 30 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında değişecek. Hava durumu güneşli ile parçalı bulutlu arası olacak. 7 Ağustos Cuma günü de sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında kalacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayın. Güneş koruyucu ürünler kullanın ve bol su için. Rüzgar hızı 6 ile 17 km/saat arasında değişkenlik gösterecek. Hafif rüzgar, serinletici bir etki yaratabilir. Hava sıcaklıkları 21 ile 30 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek, gerektiğinde üzerinizi çıkarıp giymek konfor sağlar.

Samsun'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirmek mümkün.