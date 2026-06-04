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Samsun Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 4 Haziran 2026 tarihinde hava durumu keyifli geçiyor. Sıcaklık 16 ile 24 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde 16 derece, öğle saatlerinde ise 24 dereceye ulaşacak. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında, nem oranı ise %52 olacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek mümkün.

Samsun Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklıkları 16 ile 24 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 24 dereceye yükselecek. Bu saatlerde hava güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında. Nem oranı ise %52 civarında seyredecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 16 ile 23 derece arasında olacak. Hava yer yer bulutlu görünecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 24 derece arasında değişecek. Hava bol güneşli olacak. 7 Haziran Pazar günü ise hava sıcaklıkları 14 ile 25 derece arasında olacak. Hava bu günde güneşli kalacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarın düşük hızda olacağını göz önünde bulundurun. Hafif bir ceket veya hırka almak akıllıca olur. Bu şekilde, Samsun'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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