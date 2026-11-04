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Samsun Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Sabah sıcaklığı 19 derece, öğlede 22 dereceye kadar yükselebilir. Bu hafta değişken hava koşulları bekleniyor. Özellikle dış mekan etkinlikleri için elverişli bir gün. Ancak, ani hava değişimlerine dikkat edilmesi önem taşıyor. Soğuyan havalar için kalın kıyafetler tercih edilmeli. Doğal güzelliklerin tadını çıkarırken hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun’da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü hava durumu mevsimin karakteristik değişikliklerini gösteriyor. Hava, genel olarak parçalı bulutlu bir görünümde. Bu durum, vatandaşların dışarıda keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 19 derece. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 20 derece civarında bir düşüş bekleniyor.

Samsun hava durumu bu hafta değişkenlik gösterecek. Bugünkü hava durumu, dışarıda plan yapmak için elverişli. Bu mevsimde birçok kişi açık havada vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bahçelerde ya da parklarda zaman geçirmek için ideal bir gün. Aniden gelişebilecek hava koşullarına karşı dikkatli olmak faydalı. Açık alanlardaki kişilerin bulutlardaki değişimlere dikkat etmesi gerekiyor. Ani hava değişimlerinden etkilenmemek önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, serin ve değişken havanın etkili olacağını gösteriyor. Cuma günü sıcaklıklar 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken havanın soğuyabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı. Akşam saatlerinde soğuk havanın etkisini hissetmek mümkün. Soğuk rüzgarlar açık hava etkinliklerinizi etkileyebilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçmek akıllıca bir seçenek olacak.

Samsun’un doğal güzelliklerini görmek isteyenler, tedbirli olmalı. Kış aylarının yaklaştığı düşünülürse kat kat giyinmek iyi fikir. Kalın kıyafetler tercih etmek sizi daha rahat hissettirecektir. Ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Gelişen kötü hava şartları günlük rutinleri etkileyebilir.

Samsun’da 4 Kasım’da hava durumu dışarıda geçirilen zaman için ideal. Ancak, kullanıcılar dikkatli olmalı. Önümüzdeki günlerde daha serin hava bekleniyor. Gardıropların gözden geçirilmesi ve ekstra katmanlar eklenmesi iyi olacaktır. Bu sayede sıcak kalacak ve dış faktörlerden etkilenmemiş olacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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