Samsun Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 tarihinde Samsun'da yağışlı ve serin bir hava hüküm sürüyor. Sıcaklıklar gün içerisinde 3 ile 9 derece arasında değişim gösteriyor. Sabah saatlerinde beklenen yağmur, öğle ve akşam saatlerinde hafif şekilde devam edecek. Gece sıcaklıkları 1 dereceye kadar düşebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava biraz ılımanlaşarak, parçalı ve az bulutlu bir seyir izleyecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba. Samsun'da hava durumu yağışlı ve serin. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde hava daha da serinleyecek. Sıcaklık 1 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 12 ile 18 kilometre arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %78 ile %87 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. 5 Mart Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 16 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava yine az bulutlu. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları hakim. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı. Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak gerekebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, rahat ve sağlıklı kalmaya yardımcı olur.

