Samsun Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Öğleden sonra ise 14 dereceye kadar yükselecek. Rüzgar hızı 28 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı %37 olarak ölçülecek. Atmosferik basınç ise 1020 mb olarak belirlenecek. Görüş mesafesi 10 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati 17:19 olarak hesaplandı.

Samsun'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Rüzgarın hızı 28 km/saat olacağı için uygun giysiler tercih edilmelidir. Hafif yağmurlu koşullara uygun ayakkabılar giymeniz de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Ocak Pazartesi bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Günlük planlarınızı rahatlıkla gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.