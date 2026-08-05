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Samsun Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 5 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 derece, akşam ise 27 derece olacak. Nem oranı %69 ve rüzgar batıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Gelecek günlerde sıcaklık 29-30 derece arasında değişecek. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmalı, yeterli su içmelisiniz. Açık hava etkinlikleri düzenlerken hava durumunu dikkate almak önemlidir.

Samsun Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Ağustos 2026, Çarşamba günü. Samsun'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 dereceye düşecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Bu hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 29 derece civarında olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20-21 derece arasında olacak. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 17 kilometre hızla esecek. Sıcak hava, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için uygun.

Samsun'da bu sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. 11:00 ile 16:00 saatleri arasında koruyucu önlemler almak gerekir. Günlük aktiviteleri bu saat dilimlerinin dışında planlamak daha uygun olur.

Samsun'da hava koşullarının sıcak ve güneşli olarak devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

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hava durumu Samsun
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