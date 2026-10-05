Samsun Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da bugün, 5 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu değişken. Kışa yaklaşırken günler kısalmaya başladı. Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece civarında. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Bu sıcaklık açık hava için keyifli bir atmosfer sunuyor. Ancak, gün içinde ani hava koşulları görülebilir. Zaman zaman serin rüzgârlar etkili olabilir.

Hava nasıl olacak diye merak edenler için bulutlu bir gökyüzü hâkim. Öğleden sonra hafif bir yağış bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce şemsiye veya yağmurluk almanızı öneririm. Rüzgârın hızı arttıkça hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu durum açık hava etkinliklerine katılanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak istikrarlı. 6 Ekim Salı günü havanın biraz daha serinlemesi bekleniyor. Sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Bazı günlerde hafif yağışlar görülebilir. 7 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava durumu tahminlerini dikkate alarak rahat kıyafetler tercih etmek akıllıca.

Yağışlı günlerin ardından sıcak havaların gelmesi alışılmadık bir durum değil. Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı. Böylece ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olursunuz. Dışarıda geçireceğiniz süre boyunca hava tahminlerini kontrol etmek yararlı olacaktır.

Samsun'da hava durumuna dikkat ederseniz keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Özel etkinlikler için hazırlık yaparken güncel hava durumunu dikkate almak faydalı. Dışarıda daha konforlu zaman için esnek programlar yapabilirsiniz. Hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmak önemlidir.