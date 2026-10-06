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Samsun Hava Durumu! 06 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun, 6 Ekim Salı günü değişken hava durumu ile karşılaşıyor. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmak keyifli hale gelirken, akşam sıcaklıkları 19 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde, 18 ile 21 derece arasında değişen sıcaklıklara dikkat etmek önem taşıyor. 7 Ekim’de beklenen yağışlı hava, dışarıda vakit geçirenlerin aktivitelerini etkileyebilir. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.

Samsun Hava Durumu! 06 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun, 6 Ekim Salı 2026 tarihinde değişken bir hava durumu ile karşı karşıya. Şehrin doğal güzellikleri ile hafif rüzgarlı bir atmosfer sunuluyor. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerindeki serinlik, gün ilerledikçe keyifli bir sıcaklığa dönüşüyor. Öğle saatlerinde dışarıda olanlar rahatça dolaşacaklar. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve 19 derece civarına gerileyecek. Bugünkü hava açık havada vakit geçirmek için uygun.

Samsun'un hava durumu, çeşitli koşullarla sürüyor. Dışarıda bulunanların dikkatli olması önemli. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Kapalı alanlardan çıkanlar, ekstra bir giysi bulundurmalı. Akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar için bu faydalı olacaktır. Böylece üşütme riski azalır.

Önümüzdeki günlerde hava tahminleri ilginçleşecek. Hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında değişecek. Ancak, 7 Ekim Çarşamba günü beklenen yağışlı hava, günlük aktiviteleri etkileyebilir. Dışarı çıkanların şemsiyelerini bulundurması akıllıca olacaktır. Sonraki günlerde hava koşulları açılır. Hafif güneşli ama serin günler bekleniyor.

Samsun'daki hava değişimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, ani değişiklikleri azaltır. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek gerektiği unutulmamalı. Soğuyan akşam saatlerinde kat kat giyinmek sağlığı korur.

Sonuç olarak, 6 Ekim Salı günü Samsun'da keyifli bir hava var. Ancak ilerleyen günlerdeki tahminler değişebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmaları, keyifli bir gün geçirmelerini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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