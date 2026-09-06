Samsun Hava Durumu! 06 Eylül Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Eylül Pazar 2026’da Samsun’da hava durumu yazın son günlerinin tadını çıkarmak için elverişli. Şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğleden sonra hava güneşin etkisiyle ılık hale geliyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar için güneş kremi kullanılması önerilir. Bugündeki hava genel anlamda açık ve hafif bulutlu. Dış mekan etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Samsun hava durumu bilgilerinde rüzgarın hafif esmesi dikkat çekiyor. Bu durum, deniz kenarında serinletici bir etki yaratabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına düşer. Bu nedenle akşam planları olanlar uygun kıyafetler seçmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Pazartesi ve Salı günleri hafif yağışlı günler tahmin ediliyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyredebilir. Yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak akıllıca olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha açık ve sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Bu durum, güneşli günleri sevenler için bir fırsat sunuyor.

Yaz sonunda, sıcak günlerde güneşin etkilerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda dışarıda uzun süre kalmak iyi olmayabilir. İyi bir su tüketimi ve serin yerlerde bulunmak gerekiyor. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Güvenli patikaları tercih etmek her zaman daha iyidir. Giyinme tercihlerinizi mevsime uygun planlamak sağlığınız açısından önemlidir.

Samsun’daki hava durumu dışarıda vakit geçirmek için keyifli. Önümüzdeki günler biraz daha ani hava değişiklikleri gösterebilir. Hava durumunu takip etmek ve planlarınızı ona göre şekillendirmek iyi bir fikirdir. Samsun’un deniz havasının tadını çıkarın!