Samsun Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun’da 06 Kasım 2026 Cuma günü için hava durumu değişken. Hava sıcaklığı genel olarak 20 derece civarında. Gün içinde rüzgarın etkisiyle sıcaklık dalgalanabilir. İlk yarıda hafif bir kararlılık gözlemlenecek. Ancak, öğleden sonra hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Akşam saatlerinde hafif yağışlı bir hava durumu söz konusu. Bu durum, kıyısal bölgelerde etkili olabilir. Dışarıda olacaklar için şemsiye almaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bazı tahminler var. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında dalgalanacak. Özellikle hafta sonu sıcaklık biraz artacak. Ancak, bu artışla birlikte daha fazla bulutlu hava bekleniyor. Çoğunlukla hafif yağışlı günler yaşanacak. Dışarısı için plan yapanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Samsun'da hava durumu, yerel halkın yaşamında önemli bir rol oynuyor. Hava değişimlerini takip etmek çok kritik. Tarım ve ulaşım gibi faaliyetlerde bu durum daha da belirgin hale geliyor. Günlük yaşamda radyo ve televizyon gibi medyadan hava durumu dinleniyor. Bu, insanlar için planlamada önemli bir faktör. Haftanın ilerleyen günlerinde yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların windbreaker veya su geçirmez giysi tercih etmesi akıllıca olacaktır.

Samsun'da hava durumu sürekli bir değişim gösteriyor. Bugünkü hava koşulları ile geleceği göz önünde bulundurmak önemli. Hava durumu değişiklikleri, yalnızca dış mekan aktivitelerini değil, ruh halimizi de etkileyebiliyor. Bu yüzden hava durumu tahminlerini takip etmek ve uygun önlemler almak sağlıklı bir yaşam için önem taşır.