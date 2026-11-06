HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Kasım 2026 tarihinde değişken bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra hava koşullarında değişiklikler gözlemlenebilir. Akşam saatlerinde hafif yağışlar etkili olabilir. Dışarı çıkacakların şemsiye alması önerilirken, hafta sonu sıcaklıklar 19-22 derece arasında dalgalanacak. Bu durum, tarım ve günlük yaşamda planlama açısından kritik öneme sahip. Hava durumu takibi, insanların aktivitelerini etkileyen önemli bir faktör.

Samsun Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun’da 06 Kasım 2026 Cuma günü için hava durumu değişken. Hava sıcaklığı genel olarak 20 derece civarında. Gün içinde rüzgarın etkisiyle sıcaklık dalgalanabilir. İlk yarıda hafif bir kararlılık gözlemlenecek. Ancak, öğleden sonra hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Akşam saatlerinde hafif yağışlı bir hava durumu söz konusu. Bu durum, kıyısal bölgelerde etkili olabilir. Dışarıda olacaklar için şemsiye almaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bazı tahminler var. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında dalgalanacak. Özellikle hafta sonu sıcaklık biraz artacak. Ancak, bu artışla birlikte daha fazla bulutlu hava bekleniyor. Çoğunlukla hafif yağışlı günler yaşanacak. Dışarısı için plan yapanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Samsun'da hava durumu, yerel halkın yaşamında önemli bir rol oynuyor. Hava değişimlerini takip etmek çok kritik. Tarım ve ulaşım gibi faaliyetlerde bu durum daha da belirgin hale geliyor. Günlük yaşamda radyo ve televizyon gibi medyadan hava durumu dinleniyor. Bu, insanlar için planlamada önemli bir faktör. Haftanın ilerleyen günlerinde yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların windbreaker veya su geçirmez giysi tercih etmesi akıllıca olacaktır.

Samsun'da hava durumu sürekli bir değişim gösteriyor. Bugünkü hava koşulları ile geleceği göz önünde bulundurmak önemli. Hava durumu değişiklikleri, yalnızca dış mekan aktivitelerini değil, ruh halimizi de etkileyebiliyor. Bu yüzden hava durumu tahminlerini takip etmek ve uygun önlemler almak sağlıklı bir yaşam için önem taşır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken paylaşım!Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken paylaşım!
Saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmışSaldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmış

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.