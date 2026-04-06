Samsun Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Nisan Pazartesi 2026 tarihi oldukça keyifli bir hava durumu sunuyor. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklıkları 15 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava serin, öğleye doğru sıcaklıklar 15 dereceye yükselecek. Bu sıcaklık, mevsim normalleri içinde kalıyor. Rüzgar hafif esecek ve doğu yönlerinden gelecek. Dışarı çıkarken güneşten korunmak için hafif bir şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalmaya devam edecek. 7 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 17 derece civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. 8 Nisan Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 10 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü ise kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. O gün hava sıcaklıkları 12 derece civarında seyredecek. Özellikle yağmurlu günlerde yanınızda bir şemsiye bulundurmakta fayda var.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken bir şekilde devam edecek. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Bu şekilde hazırlık yapmak, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.