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Samsun Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında, gece ise 19 - 20 derece aralığında seyredecek. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken, bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda zaman geçirmek de sağlık için faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Samsun'un tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugün hava durumu nasıl? Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30 - 32 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise 19 - 20 derece arasında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Samsun'un yaz havasını belirliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek mi? 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29 - 31 derece olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise 30 - 32 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Samsun'da sıcak günlerin devam edeceği görülüyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerine etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda zaman geçirmek faydalıdır.

Samsun'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli geçecek. Bu nedenle, dışarıda vakit geçireceklerin önlemleri alması önerilir. Bu şekilde, keyifli bir gün geçirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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